Сколько Microsoft нужно потратить на другие игровые компании?

18 января стало известно о том, что Microsoft купила Activision Blizzard почти за $ 70 млрд. Новость разлетелась моментально, а многие люди до сих пор обсуждают это событие.

Журналист и шоумен Джефф Кили поразмышлял, за сколько бы Microsoft могла купить другие компании. Ценники на них, конечно, куда меньше, чем на Activision, но суммы тоже приличные.

EA — $ 38 млрд

Take Two — $ 18 млрд

Nexon — $ 15 млрд

Bandai Namco — $ 15 млрд

Embracer — $ 10,8 млрд

Netmarble — $ 7 млрд

Ubisoft — $7 млрд

Konami — $6 млрд

Square Enix — $5,6 млрд

Capcom — $ 4,9 млрд

SEGA — $ 3,6 млрд

Издание The Wall Street Journal сообщило, что Activision хотела купить игровое СМИ для повышения репутации. К покупке планировались PC Gamer или Kotaku.

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