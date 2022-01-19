Сколько Microsoft нужно потратить на другие игровые компании?
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18 января стало известно о том, что Microsoft купила Activision Blizzard почти за $ 70 млрд. Новость разлетелась моментально, а многие люди до сих пор обсуждают это событие.
Журналист и шоумен Джефф Кили поразмышлял, за сколько бы Microsoft могла купить другие компании. Ценники на них, конечно, куда меньше, чем на Activision, но суммы тоже приличные.
- EA — $ 38 млрд
- Take Two — $ 18 млрд
- Nexon — $ 15 млрд
- Bandai Namco — $ 15 млрд
- Embracer — $ 10,8 млрд
- Netmarble — $ 7 млрд
- Ubisoft — $7 млрд
- Konami — $6 млрд
- Square Enix — $5,6 млрд
- Capcom — $ 4,9 млрд
- SEGA — $ 3,6 млрд
Издание The Wall Street Journal сообщило, что Activision хотела купить игровое СМИ для повышения репутации. К покупке планировались PC Gamer или Kotaku.
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