В сюжетном трейлере Horizon Forbidden West раскрыли героиню Керри-Энн Мосс

Sony опубликовала сюжетный трейлер Horizon Forbidden West. В ролике можно увидеть множество сюжетных фрагментов, на которых показаны опасности, с которыми предстоит столкнуться Элой и другим.

Вместе с новым трейлером появились свежие скриншоты и ключевой арт. На кадрах показаны второстепенные персонажи, которых главная героиня встретить в ходе своего путешествия. Также можно заметить, что женщину в белом по имени Тильда сыграла актриса Кэрри-Энн Мосс, которая известна по роли Тринити в «Матрице».

Horizon Forbidden West выступит продолжением Zero Dawn, только в этот раз Элой занесёт в новые места. Авторы приготовили множество новых видов машин, гаджетов и умений Элой.

Новые скриншоты

Ключевой арт

Экшен выйдет 18 февраля на PS4 и PS5. Не исключено, что Forbidden West выпустят в будущем на ПК.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!