В сюжетном трейлере Horizon Forbidden West раскрыли героиню Керри-Энн Мосс

Sony опубликовала сюжетный трейлер Horizon Forbidden West. В ролике можно увидеть множество сюжетных фрагментов, на которых показаны опасности, с которыми предстоит столкнуться Элой и другим.
Вместе с новым трейлером появились свежие скриншоты и ключевой арт. На кадрах показаны второстепенные персонажи, которых главная героиня встретить в ходе своего путешествия. Также можно заметить, что женщину в белом по имени Тильда сыграла актриса Кэрри-Энн Мосс, которая известна по роли Тринити в «Матрице».
Horizon Forbidden West выступит продолжением Zero Dawn, только в этот раз Элой занесёт в новые места. Авторы приготовили множество новых видов машин, гаджетов и умений Элой.
Новые скриншоты
Ключевой арт
Экшен выйдет 18 февраля на PS4 и PS5. Не исключено, что Forbidden West выпустят в будущем на ПК.
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