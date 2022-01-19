Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В сюжетном трейлере Horizon Forbidden West раскрыли героиню Керри-Энн Мосс

В сюжетном трейлере Horizon Forbidden West раскрыли героиню Керри-Энн Мосс
Комментарии

Sony опубликовала сюжетный трейлер Horizon Forbidden West. В ролике можно увидеть множество сюжетных фрагментов, на которых показаны опасности, с которыми предстоит столкнуться Элой и другим.

Вместе с новым трейлером появились свежие скриншоты и ключевой арт. На кадрах показаны второстепенные персонажи, которых главная героиня встретить в ходе своего путешествия. Также можно заметить, что женщину в белом по имени Тильда сыграла актриса Кэрри-Энн Мосс, которая известна по роли Тринити в «Матрице».

Horizon Forbidden West выступит продолжением Zero Dawn, только в этот раз Элой занесёт в новые места. Авторы приготовили множество новых видов машин, гаджетов и умений Элой.

Новые скриншоты

Ключевой арт

Как Microsoft спасла Activision Blizzard. Авторы Call of Duty и Diablo сами не справились Как Microsoft спасла Activision Blizzard. Авторы Call of Duty и Diablo сами не справились

Экшен выйдет 18 февраля на PS4 и PS5. Не исключено, что Forbidden West выпустят в будущем на ПК.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022