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AMD теперь достаточно 4 ГБ на видеокарте, хотя недавно она говорила иначе

AMD теперь достаточно 4 ГБ на видеокарте, хотя недавно она говорила иначе
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В 2020 году AMD опубликовала в своём блоге материал, посвящённый выходу видеокарты Radeon RX 5500 XT, оснащённой 8 ГБ видеопамяти. Тогда компания отметила, что 4 ГБ для игр уже слишком мало. Сейчас этой статьи уже нет.

Журналисты издания KitGuru выяснили, что AMD удалила материал 2020 года. Зачем? Потому что 19 января стартовали продажи новой модели Radeon RX 6500 XT на 4 ГБ видеопамяти. Вероятно, AMD не захотела мешать продажам нового устройства — настолько, что пришлось удалить материал годичной давности.

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Сама компания никак не прокомментировала удаление статьи, в которой назвала 4 ГБ видеопамяти слишком малыми для комфортной игры.

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