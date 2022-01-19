Запрещённые слова и улучшение оружия — Valorant получила новый патч

Авторы Valorant выпустили для игры патч 4.01. В основном разработчики поработали над холодным и огнестрельным оружием, однако с выходом апдейта появилась также важная функция, связанная с запрещёнными словами.

В настройках появился новый раздел — список запрещённых слов. В него игроки смогут добавлять фразы или слова, которые не хотят видеть в чате. Авторы попросили помощи у игроков, поскольку некоторые будут пытаться обойти систему.

Мы признаем, что некоторые игроки могут без труда обмануть нашу систему автоматического обнаружения неприемлемых слов и постоянно изобретают новые изощрённые способы написать в чате что-нибудь грубое.

С выходом патча в игре ослабили пулемёт Ares, поскольку ранее игроки называли его чрезмерно мощным. Оружию увеличили вертикальную отдачу и увеличили его стоимость. Обновление получило и холодное оружие. Авторы хотели, чтобы игроки чаще пользовались ножами, поэтому изменили механику и дистанцию.

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