В Windows 11 появится обновлённый Диспетчер задач

Судя по всему, Microsoft продолжает модернизировать дизайн Windows 11 с каждой новой сборкой. Ранее компания анонсировала новые иконки громкости и яркости. А теперь пользователи обнаружили обновлённый Диспетчер задач. По умолчанию он скрыт, однако с помощью нехитрых манипуляций на него уже можно взглянуть.

Новый Диспетчер задач в светлой теме

Дизайн станет чуть более аккуратным, а все вкладки перенесут в левое меню. Также сверху будет информация о нагрузке на комплектующие компьютера и название устройства. Пользователи отмечают, что в данный момент Диспетчер задач работает некорректно и показывает неверную информацию. Видимо, поэтому он скрыт и в данный момент находится в процессе тестирования.

Неизвестно, когда обновлённый Диспетчер задач станет доступен для всех пользователей Windows 11. Вполне возможно, это произойдёт летом — о крупном летнем обновлении ранее сообщали инсайдеры.

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