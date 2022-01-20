Создатели Dying Light 2 отложили версию игры для Nintendo Switch на полгода

Студия Techland объявила, что облачная версия Dying Light 2 на Nintendo Switch не выйдет 4 февраля, как было запланировано. Теперь проект поступит в продажу не раньше, чем через 6 месяцев.

В своём обращении авторы отметили, что для создания достойной версии игры им понадобится больше времени. Неясно, почему разработчики рассказали о переносе так поздно — ведь проект должен выйти уже через 2 недели. Версия для Switch при этом будет работать через технологию стриминга — игра запустится на удалённом сервере, а не на портативном устройстве.

Релиз Dying Light 2 на ПК и консолях состоится 4 февраля 2022 года. Ранее авторы рассказали об изменениях механики паркура в сиквеле и пошутили о продаже студии за скотч и силовые кабели на фоне сделки между Microsoft и Activision Blizzard.

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