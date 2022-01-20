Создатели Dying Light 2 отложили версию игры для Nintendo Switch на полгода

Студия Techland объявила, что облачная версия Dying Light 2 на Nintendo Switch не выйдет 4 февраля, как было запланировано. Теперь проект поступит в продажу не раньше, чем через 6 месяцев.
В своём обращении авторы отметили, что для создания достойной версии игры им понадобится больше времени. Неясно, почему разработчики рассказали о переносе так поздно — ведь проект должен выйти уже через 2 недели. Версия для Switch при этом будет работать через технологию стриминга — игра запустится на удалённом сервере, а не на портативном устройстве.
Релиз Dying Light 2 на ПК и консолях состоится 4 февраля 2022 года. Ранее авторы рассказали об изменениях механики паркура в сиквеле и пошутили о продаже студии за скотч и силовые кабели на фоне сделки между Microsoft и Activision Blizzard.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 20 января 2022
-
10:50
-
10:20
-
09:55
-
09:25
-
08:55
-
08:25
- 19 января 2022
-
20:05
-
19:22
-
18:28
-
18:12
-
17:33
-
17:14
-
16:40
-
15:55
-
15:15
-
15:01
-
14:10
-
13:54
-
13:35
-
13:19
-
12:58
-
12:38
-
12:22
-
11:59
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
- 18 января 2022
-
21:55
-
21:06
-
20:22
-
19:34