Старт второго сезона в Call of Duty: Vanguard и Warzone перенесли на середину февраля

Авторы Call of Duty: Vanguard и Warzone решили отложить старт второго сезона в своих играх. Теперь он состоится 14 февраля. Об этом разработчики сообщили в соцсетях.
Создатели отметили, что разделяют разочарование игроков и принимают во внимание их замечания. Однако дополнительные 12 дней помогут авторам оптимизировать игровой процесс, отполировать баланс, устранить множество ошибок и обеспечить максимально стабильный игровой процесс.
Ранее создатели уже публиковали обращение к игрокам. В нём они сообщили о намерении устранить основные ошибки последних обновлений и улучшить баланс оружия. Судя по всему, для выполнения этого обещания разработчикам и понадобилось больше времени.
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