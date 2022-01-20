Google выпустила бета-версию приложения для запуска Android-игр на Windows

Google объявила об открытии сервиса Google Play Games — с помощью него на Windows можно будет запускать приложения и игры с мобильной ОС Android. В данный момент функция находится в стадии бета-тестирования: принять в ней участие могут жители Гонконга, Южной Кореи и Тайваня.

По словам компании, прогресс между игрой на телефоне и ПК под управлением Windows 10/11 будет синхронизироваться автоматически. Игроки смогут «просматривать, загружать и играть в мобильные тайтлы на своих ПК с помощью мыши и клавиатуры». Google не рассказала, когда сервис станет доступен по всему миру, однако это точно произойдёт до конца 2022 года.

Ранее энтузиастам уже удавалось запустить Android-приложения на Windows. Для этого необходимо проделать множество хитрых манипуляций. При этом проблем с совместимостью обнаружено не было — бóльшая часть приложений работает стабильно и без ошибок.

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