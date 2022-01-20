Google выпустила бета-версию приложения для запуска Android-игр на Windows

Google объявила об открытии сервиса Google Play Games — с помощью него на Windows можно будет запускать приложения и игры с мобильной ОС Android. В данный момент функция находится в стадии бета-тестирования: принять в ней участие могут жители Гонконга, Южной Кореи и Тайваня.
По словам компании, прогресс между игрой на телефоне и ПК под управлением Windows 10/11 будет синхронизироваться автоматически. Игроки смогут «просматривать, загружать и играть в мобильные тайтлы на своих ПК с помощью мыши и клавиатуры». Google не рассказала, когда сервис станет доступен по всему миру, однако это точно произойдёт до конца 2022 года.
Ранее энтузиастам уже удавалось запустить Android-приложения на Windows. Для этого необходимо проделать множество хитрых манипуляций. При этом проблем с совместимостью обнаружено не было — бóльшая часть приложений работает стабильно и без ошибок.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 20 января 2022
-
11:55
-
11:20
-
10:50
-
10:20
-
09:55
-
09:25
-
08:55
-
08:25
- 19 января 2022
-
20:05
-
19:22
-
18:28
-
18:12
-
17:33
-
17:14
-
16:40
-
15:55
-
15:15
-
15:01
-
14:10
-
13:54
-
13:35
-
13:19
-
12:58
-
12:38
-
12:22
-
11:59
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
- 18 января 2022
-
21:55
-
21:06