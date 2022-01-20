В Dying Light будет 350 тысяч слов. Столько же в романе Льва Толстого «Анна Каренина»

Авторы Dying Light 2 продолжают делиться подробностями своего зомби-экшена. Недавно они похвастались количеством текста в игре: всего в сиквеле будет около 40 тысяч строчек диалогов и 350 тысяч слов. Разработчики даже сравнили проект с классическим произведением Льва Николаевича Толстого — «Анной Карениной». В романе русского писателя примерно такой же объём текста.

Судя по всему, нас ждёт масштабнейший проект. Недаром авторы заявляли о полном прохождении, которое займёт целых 500 часов. Для сравнения, у «Ведьмака 3: Дикой Охоты» около 70 тысяч строчек диалогов, а у «Скайрима» — 60 тысяч. Вполне возможно, что после выхода дополнений проект Techland сможет потягаться с жемчужинами жанра RPG.

Dying Light 2 поступит в продажу 4 февраля на ПК и консолях. Ранее авторы перенесли версию для Nintendo Switch, отметив, что им необходимо больше времени на полировку.

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