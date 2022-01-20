В задержке Overwatch 2 обвинили Бобби Котика

Продюсер Overwatch Трейси Кеннеди в социальных сетях обратилась к Бобби Котику после его слов о том, что акции Activision Blizzard упали после переноса Overwatch 2 и Diablo 4. Кеннеди во всём винит Котика.

По словам девушки, команда теряла ценное время впустую и делала какой-то контент для первой Overwatch. Кеннеди считает, что Overwatch 2 до сих пор не вышла именно из-за глупых инициатив Бобби Котика, притом так думает не только она.

О, подождите, верно! Ты прячешься за козлами отпущения, потому что ты трус. Весь мир запомнит тебя как жадного человека, и ты ничего не сможешь с этим сделать.

Overwatch 2 должна была выйти в 2022 году, но её перенесли на 2023-й. Об игре уже давно не было слышно. Вероятно, подробности появятся в этом году.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!