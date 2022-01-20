Регуляторы могут не допустить эксклюзивность Call of Duty для Xbox

18 января Microsoft приобрела Activision Blizzard и стала владельцем многих культовых франшиз. Одна из них — Call of Duty, каждая часть которой на протяжении 14 лет попадает в списки самых продаваемых игр года. В теории Microsoft может сделать серию эксклюзивом для своей экосистемы Xbox, однако, по мнению аналитиков, этому не бывать.

По cловам инсайдера Дэвида Коула, подобное действие могут не одобрить антимонопольные регуляторы. Microsoft нужно будет убедить их в том, что сделка сильно не повлияет на конкурентов — Sony и Nintendo. Так что с планами на эксклюзивность Call of Duty корпорации нужно как минимум повременить.

Я не думаю, что Call of Duty станет эксклюзивом Xbox. В первую очередь из-за того, что подобный ход может не понравиться антимонопольным регуляторам.

Ранее глава Xbox Фил Спенсер уже заявлял, что его компания не намерена каким-то образом разделять сообщества крупных франшиз. До этого СМИ сообщили, что Microsoft планирует и дальше выпускать игры Activision Blizzard на PlayStation. Однако некоторые проекты всё же станут эксклюзивами Xbox и ПК.

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