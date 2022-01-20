«Вечные» стали худшим фильмом Marvel по мнению зрителей

«Вечные» Хлои Джао вышли 4 ноября 2021 года в кинотеатрах по всему миру. Картину плохо оценили критики — на агрегаторе Metacritic у фильма всего лишь 52 балла из 100 возможных. Пресса отмечала слабый сюжет и плоских персонажей, а также не самую лучшую работу режиссёра.

Оценки «Вечных»

Зрители тоже не оценили картину. На сайте IMDb рейтинг фильма составляет 6,5/10 на основе 199 тысяч оценок — это худший результат в истории киновселенной Marvel. Ранее антирекорд принадлежал «Невероятному Халку» — у него 6,6/10.

Тем временем сборы «Вечных» составляют $ 401 млн — достойный результат в эпоху пандемии. 21 января картина станет доступна в крупных стриминговых сервисах.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!