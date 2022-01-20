Покемоны врываются в Россию: Pokemon Unite перевели на русский

Сегодня The Pokémon Company объявила о важном расширении для России — в «мобе» Pokemon Unite появилась русский язык.

По словам разработчиков, локализация позволит большему количеству игроков насладиться популярной игрой для Switch, iOS и Android. Авторы активно поддерживают проект, а в 2021 году количество скачиваний превысило 50 млн.

Мы невероятно счастливы, что с сегодняшнего дня расширяем присутствие бренда Покемон в России. Это позволит нам сделать любимых и всемирно известных персонажей и мир Покемонов более доступными для наших поклонников.

В будущем разработчики добавят новых Покемонов, проведут сезонные события и уделят внимание кастомизации. Авторы планируют развивать игру ещё несколько лет.

Недавно русский перевод появился у популярнейшей Pokemon GO, а 28 января выйдет 24 сезон «Покемонов» — в России только на Netflix.

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