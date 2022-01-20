В наследницу «Корсаров» Corsairs Legacy дадут поиграть бесплатно
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Авторы наследницы «Корсаров» Corsairs Legacy из студии Mauris объявили, что игра получит бесплатную демоверсию. Она получила название Prologue, выход ожидается в первой половине 2022 года.
Благодаря демоверсии игроки смогут сами опробовать игру, её механики, геймплей и сообщить обо всех найденных ошибках разработчикам.
Что будет доступно в демоверсии?
- Выход в открытое море на паруснике в роли капитана корабля
- Посещение английской колонии Бриджтаун на острове Барбадос
- Прохождение квеста в местной таверне
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Также появился небольшой тизер, на котором корабль плывет вперёд под спокойную, пиратскую музыку. Релиз игры ожидается в 2022 году на ПК.
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