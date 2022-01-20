В России хотят полностью запретить майнинг и криптовалюту. Видеокарты подешевеют?

Центробанк предложил полный запрет криптовалюты в России, поскольку в цифровой валюте видят большую опасность для экономики всей страны.

Среди запретительных мер регулятор предложил сделать незаконным майнинг, выпуск, оплату и обмен криптовалюты, да и вообще любые подобные операции, включая вклады в цифровой валюте. Для тех, кто решит не следовать новым регламентам, предлагают ввести штрафы. Как для физических, так и юридических лиц.

В Центробанке считают криптовалюты слишком ненадёжной, из-за чего ей могут пользоваться мошенники, повышая и понижая её ценность. Вдобавок её невозможно отслеживать, а майнинг негативно влияет на экологию.

ЦБ отметил, что не хочет штрафовать за владение криптой, но за оплату уже предусмотрены наказания.

По данным Bloomberg, взяться за ограничение цифровой валюты решили из-за ФСБ, которая хочет исключить возможности анонимных пожертвований для «нежелательных организаций». При этом у россиян открыто около 17 млн виртуальных кошельков с криптой, где хранится порядка семи триллионов рублей.

Запрет майнинга в России может положительно сказаться на ценах видеокарт, которые многие энтузиасты покупали как раз для создания специальных ферм по выработке виртуальной валюты. Если в России такое запретят, то и спрос может значительно уменьшиться.