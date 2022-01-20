Узнайте свою статистику PlayStation за 2021 год: Sony открыла новый сайт

Sony открыла уже традиционный сайт с личной статистикой пользователей PlayStation за прошедшие 12 месяцев. Из собственных данных за 2021-й раскроют:

Сколько часов было проведено в играх

Сколько часов в играх для PS5, PS4 и PS VR

Сколько игр было запущено

Пять игр, в которые играли больше всего

Количество новых трофеев — сколько из них бронзовые, серебряные, золотые и платиновые

Сколько игр из PS Plus активировано.

В конце Sony даст специальный код на активацию набора тематических аватарок для PlayStation Network. Вдобавок к личной статистике компания раскрыла данные сообщества в таких играх, как Death Stranding, Returnal, Destruction AllStars, Ratchet & Clank: Rift Apart.

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