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Узнайте свою статистику PlayStation за 2021 год: Sony открыла новый сайт

Узнайте свою статистику PlayStation за 2021 год: Sony открыла новый сайт
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Sony открыла уже традиционный сайт с личной статистикой пользователей PlayStation за прошедшие 12 месяцев. Из собственных данных за 2021-й раскроют:

  • Сколько часов было проведено в играх
  • Сколько часов в играх для PS5, PS4 и PS VR
  • Сколько игр было запущено
  • Пять игр, в которые играли больше всего
  • Количество новых трофеев — сколько из них бронзовые, серебряные, золотые и платиновые
  • Сколько игр из PS Plus активировано.

В конце Sony даст специальный код на активацию набора тематических аватарок для PlayStation Network. Вдобавок к личной статистике компания раскрыла данные сообщества в таких играх, как Death Stranding, Returnal, Destruction AllStars, Ratchet & Clank: Rift Apart.

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