Узнайте свою статистику PlayStation за 2021 год: Sony открыла новый сайт
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Sony открыла уже традиционный сайт с личной статистикой пользователей PlayStation за прошедшие 12 месяцев. Из собственных данных за 2021-й раскроют:
- Сколько часов было проведено в играх
- Сколько часов в играх для PS5, PS4 и PS VR
- Сколько игр было запущено
- Пять игр, в которые играли больше всего
- Количество новых трофеев — сколько из них бронзовые, серебряные, золотые и платиновые
- Сколько игр из PS Plus активировано.
В конце Sony даст специальный код на активацию набора тематических аватарок для PlayStation Network. Вдобавок к личной статистике компания раскрыла данные сообщества в таких играх, как Death Stranding, Returnal, Destruction AllStars, Ratchet & Clank: Rift Apart.
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