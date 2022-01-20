Hitman 3 вышла в Steam и сразу же взбесила игроков

Кратко. Hitman 3 вышла в Steam, и версия для ПК подорожала на тысячу рублей — до 2698 рублей (была 1549 рублей). В состав сборника трилогии не входят дополнения для первой, второй и третьей частей, а все новые комплекты стоят очень дорого.

А теперь подробнее: IO Interactive выпустила третью Hitman в Steam после целого года эксклюзивности для Epic Games Store, однако цена игры огорчает — стелс-экшен оценили в 2698 рублей. В Epic Games Store цена также повысилась почти на тысячу рублей, хотя до этого проект продавали за 1549 рублей.

То есть после релиза в магазине Valve игра неожиданно подорожала, хотя в состав игры не входит ничего нового. Разве что появилась поддержка шлемов виртуальной реальности, однако люди не оценили подобное подорожание. Рейтинг новинки в Steam — 29%. Люди недоумевают с цены.

На консолях цена осталась прежней — 4999 рублей на PlayStation и $ 60 на Xbox.

С трилогией и ценами вообще странная история: сегодня же вышел и сборник Hitman с контентом первой, второй и третьей частей. При этом за 4300 рублей на ПК и 7129 рублей на консолях игроки получают только базовый набор карт, а дополнительные карты и миссии из DLC для прошлых частей надо докупать.

Если совсем кратко, то купив трилогию надо ещё и докупать определённые DLC. И это при такой высокой цене.

Однако подписчикам Xbox Game Pass тут повезло: на ПК и консолях в сервис добавили сразу всю трилогию. Но для полноты картины и тут придётся докупать дополнения ко всем трём частям.