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Фил Спенсер дал первое крупное интервью после покупки Activision Blizzard

Фил Спенсер дал первое крупное интервью после покупки Activision Blizzard
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Глава Microsoft Game Studios Фил Спенсер дал первое интервью после покупки Activision Blizzard. Топ-менеджер объяснил, почему компания положила глаз на такого крупного издателя, и каким образом фирмы будут работать друг с другом.

Спенсера поразил список франшиз Activision Blizzard и потенциал, которым они обладают. Вероятно, компания не откажет себе в удовольствии возродить несколько известных, но уже мёртвых серий. Например, культовый олдскульный шутер HeXen. Вместе с этим к Microsoft перешли и другие франшиз, в числе Crash Bandicoot, главный герой которой долгое время был главным маскотом PlayStation. Не говоря уже о играх серии Tony Hawk и любимой многими Spyro the Dragon.

Я посмотрел на список IP и такой: «Давайте!» King's Quest, Guital Hero… И вроде бы у них есть HeXen.

Вместе с ActiBlizz во владения Microsoft перешла и команда Toys for Bob, которая выпустила достаточно успешную Crash Bandicoot 4: It's About Time, но позже её заставили работать над играми серии Call of Duty. По словам Спенсера, команда поговорит со всеми студиями и обсудит возможность работать с той или иной франшизой.

Мы надеемся поработать с ними сразу после заключения соглашения. Хотим убедиться, что располагаем ресурсами для работы над франшизами, которые я люблю ещё с детства, и с которыми хотят поработать команды. С нетерпением жду этих обсуждений. Уверен, что всё дело в ресурсах и увеличении работоспособности.

Спенсер слегка обеспокоен тенденцией прихода более крупных компаний на игровой рынок. В противовес им топ-менеджер ставит Nintendo и Sony, с которыми Microsoft конкурирует уже не первый год.

Их история с видеоиграми очень обширна. Nintendo не будет совершать ничего деструктивного для игровой индустрии на большой дистанции, поскольку она давно в этом бизнесе. Sony тоже, и я доверяю ей. Valve находится на том же пути. Как мы в Microsoft смотрим на другие крупные компании: у Google есть поиск и Chrome, у Amazon был шоппинг, Facebook занималась социальной сетью. Все эти бизнесы основаны на потребителях. У нас внутри было обсуждение важных для этих компаний вещей. И гейминг может стать таким для нас.

Во время диалога затронули тему метавселенных. Фил Спенсер не считает, что их получится использовать только для организации рабочего пространства.

Внутри компании я действительно выступал за то, что гейминг станет нашим катализатором. И я вижу, как некоторые из этих сценариев могут быть полезны на рабочем месте. Но я не думаю, что кто-то должен делать вид, будто это нельзя изменить. Сегодня я встретился с командой The Elder Scrolls Online, наши лидеры встретились в игре. Это точно такой же звонок по Zoom!

По словам Фила Спенсера, процесс поглощения Activision Blizzard начался в конце 2021 года. И он включал в себя решение всех проблем, с которыми компания столкнулась за прошедший год, включая проблемы с судами и дискриминацию на рабочем месте. При этом Microsoft не собирается вмешиваться в юридические вопросы ActiBlizz вплоть до закрытия сделки.

Мы провели время с командой Activision, изучая инциденты, просматривая опросы сотрудников, а затем хорошо обсудили с ними планы по выходу из ситуации, а также прогресс, которого они добились. Мы должны были рассмотреть этот перспективный план и убедиться, что у нас есть своего рода уверенность в этом.

Недавно Microsoft купила Activision Blizarrd за $ 68,2 млрд. Теперь американская компания получила ещё одного крупного издателя с обширной базой игровых франшиз и опытных студий.

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