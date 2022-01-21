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Официально: Call of Duty останется на PlayStation и не станет эксклюзивом Xbox

Официально: Call of Duty останется на PlayStation
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Фил Спенсер неожиданно подтвердил, что Call of Duty не станет эксклюзивом Xbox. Генеральный директор Microsoft Gaming признался, что на этой неделе ему удалось пообщаться с руководителям Sony, где они обсудили сделку с Activision Blizzard.

Спенсер назвал Sony важным участником игровой индустрии, а Microsoft ценит отношения с корпорацией.

Я готов подтвердить наше намерение почтить все существующие соглашения после слияния с Activision Blizzard и наше желание оставить Call of Duty на PlayStation.

Во время поколения PS4 основная аудитория Call of Duty перешла на консоли Sony и остаётся там, а поскольку шутер остаётся самым большим в индустрии — переход на эксклюзивность мог бы стать важной проблемой при поглощении.

При этом напрямую Спенсер не говорит, будут ли новые части серии выходить на PlayStation, но это явно подразумевается — старые части и Warzone явно никто снимать с продаж у конкурента не планирует. Подобная практика для Xbox не нова, ведь Minecraft активно поддерживается вообще на всех платформах.

Слияние Activision Blizzard с Microsoft завершится к концу июня 2023 года, а в конце этого года Infinity Ward выпустит долгожданный сиквел перезапуска Call of Duty: Modern Warfare.

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