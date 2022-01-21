В Activision обдумывают отказ от ежегодного выпуска Call of Duty

Сотрудники Activision Blizzard оптимистично настроены в отношении сделки с Microsoft, а некоторые ведущие специалисты считают, что Call of Duty может отказаться от ежегодного выпуска новых частей серии. Об этом рассказал журналист Bloomberg Джейсон Шрайер.
В издательстве считают, что более медленный выпуск новых Call of Duty может и порадовать игроков, и стимулировать серию развиваться, и помочь разработчикам не работать в режиме аврала постоянно. Аудитория была недовольна тем, что ребут Modern Warfare поддерживали лишь один год и многие не хотели переходить к новой части. Аналогичное произошло с Black Ops Cold War в момент выхода Vanguard, которая разочаровала компанию по части продаж. В Британии он показала худший старт за 14 лет.
Правда, изменение в цикле случится не раньше 2023 года, ведь в этом году должна выйти Call of Duty: Modern Warfare 2 — Activision сильно рассчитывает на неё, поскольку теперь Infinity Ward вновь стала передовой студией для франшизы.
Вдобавок отказ от ежегодной модели может предоставить студиям вроде Infinity Ward, Treyarch и Raven поработать над чем-то за пределами Call of Duty.
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