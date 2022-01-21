Инсайдер: когда ждать Dragon Age 4, новую Need for Speed и Star Wars Jedi: Fallen Order 2

Инсайдеры Том Хендерсон и Джефф Грабб в преддверии квартального отчёта EA поделился ближайшими релизами издательства, назвав примерные даты выпуска ближайших ожидаемых проектов. Мы кратко пересказываем суть.
Новая Need for Speed выйдет в сентябре или октябре. Её созданием занимается студия Criterion (Hot Pursuit 2010, Burnout Paradise), которой несколько лет назад вернули серию после NFS Rivals, NFS 2015, NFS Payback и NFS Heat. Ими занималась студия Ghost. Изначально эта NFS должна была выйти осенью 2021 года, однако проект пришлось заморозить, чтобы команда помогла DICE с Battlefield 2042.
Продолжение Star Wars Jedi: Fallen Order должны анонсировать до конца мая — скорее всего, в день «Звёздных войн», то есть 4 мая. Релиз при этом не заставит себя ждать. Его хотят запустить уже этой осенью.
А вот Dragon Age 4 ещё придётся подождать. Изначально ожидалось, что RPG появится этой осенью или в начале 2023-го, однако разработчикам потребовалось чуть больше времени. Как отмечает Грабб, EAв 2022-м уже давно не планировала выпускать игру. Теперь запуск ожидается не раньше мая 2023-го — и это при идеальном стечении обстоятельств. Но первые детали всё-таки ожидаются в этом году, однако они могут появиться как летом, так и в самом конце года на The Game Awards.
И немного про Battlefield 2042: в EA сильно разочарованы шутером и уже рассматривают несколько вариантов по его спасению, среди которых частичное введение условно-бесплатных элементов. По слухам, напомним, режим Hazard Zone в духе королевской битвы изначально должен был распространяться бесплатно.
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