Официально: «Бэтмен» Мэтта Ривза станет самым длинным фильмом о Тёмном Рыцаре

Warner Bros. наконец поделилась информацией о хронометраже «Бэтмена» Мэтта Ривза. Длительность картины составит 2 часа 55 минут — это будет самый длинный фильм о Тёмном Рыцаре в истории. Ранее рекорд принадлежал картине «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» Кристофера Нолана с результатом в 2 часа 45 минут.
Самым длинным супергеройским фильмом в мире всё ещё остаётся «Лига справедливости» Зака Снайдера — 4 часа 2 минуты. Вряд ли когда-нибудь этот результат будет побит. Рекорд же в киновселенной Marvel принадлежит «Мстителям: Финал» — 3 часа 1 минута.
Премьера «Бэтмена» состоится 3 марта 2022 года во всех кинотеатрах страны. Главные роли исполнили Роберт Паттинсон, Зои Кравиц, Колин Фаррелл и Джеффри Райт.
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