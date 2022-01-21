Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стартовала предзагрузка коллекции Uncharted на PS5

Стартовала предзагрузка коллекции Uncharted на PS5
Комментарии

Владельцы PlayStation 5 уже могут предзагрузить сборник Uncharted: Legacy of Thieves Collection. Игра займёт 67 ГБ свободного места на SSD консоли.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection — переиздание четвёртой части серии и аддона Lost Legacy для PS5 с улучшенной детализацией и повышенной частотой кадров. Стоимость проекта в PS Store составляет 3599 рублей. Если у вас в библиотеке уже есть Uncharted 4 или Uncharted: Lost Legacy, то вы сможете приобрести сборник всего за 700 рублей.

Выход игры на PS5 состоится уже 28 января. Коллекция также заглянет на ПК, однако это случится через некоторое время после релиза на консолях Sony.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022