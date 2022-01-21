Стартовала предзагрузка коллекции Uncharted на PS5

Владельцы PlayStation 5 уже могут предзагрузить сборник Uncharted: Legacy of Thieves Collection. Игра займёт 67 ГБ свободного места на SSD консоли.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection — переиздание четвёртой части серии и аддона Lost Legacy для PS5 с улучшенной детализацией и повышенной частотой кадров. Стоимость проекта в PS Store составляет 3599 рублей. Если у вас в библиотеке уже есть Uncharted 4 или Uncharted: Lost Legacy, то вы сможете приобрести сборник всего за 700 рублей.

Выход игры на PS5 состоится уже 28 января. Коллекция также заглянет на ПК, однако это случится через некоторое время после релиза на консолях Sony.

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