«Скайрим» признали лучшей игрой для расслабления и медитации

Издание FandomSpot провело исследование и выяснило, какая игра сильнее всего погружает в себя и помогает геймерам расслабиться. Редакторы провели опрос среди своих читателей, а затем около 100 добровольцев протестировали несколько десятков проектов, предварительно надев пульсометр для измерения уровня стресса.

После этого геймеры заполнили анкеты, на основе которых редакторы издания выбрали 10 самых расслабляющих игр. Победителем стал «Скайрим» — за медитативную боевую систему, красивые пейзажи и возможность заниматься чем угодно, постоянно получая от игры поощрения. В десятку также вошли «Тетрис», «Ведьмак 3» и Minecraft.

ТОП-10 самых расслабляющих игр по версии FandomSpot

The Elder Scrolls V: Skyrim Katamari Damacy Tetris The Witcher 3: Wild Hunt Minecraft No Man’s Sky Euro Truck Simulator House Flipper Firewatch Flower.

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