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Дедушка уже больше 25 лет проводит в игре 1994 года на SNES

Дедушка уже больше 25 лет проводит в игре 1994 года на SNES
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Пользователь Reddit под ником Ggizzle_ рассказал небольшую, но довольно милую историю. Его дедушка, видимо, большой фанат головоломки Wario's Woods. Он провёл в игре уже более 25 лет, а в качестве платформы дедушка использует Super Nintendo.

Забавно, но Ggizzle_ уверяет, что за последние 25 лет его дедушка не прикасался к другим играм — только Wario's Woods. Пользователи Reddit стали делиться своими историями, в которых тоже фигурируют бабушки, дедушки и видеоигры.

Как вы думаете, это безумно или мило?

Аудитория поинтересовалась, набил ли дедушка себе скилл за всё время игры. Ggizzle_ отметил, что он может играть в Wario's Woods с закрытыми глазами.

Wario's Woods представляет собой головоломку. Игрокам нужно помочь главному герою сложить падающие сверху бомбы и противников по цвету в один ряд.

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