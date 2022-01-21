Дедушка уже больше 25 лет проводит в игре 1994 года на SNES

Пользователь Reddit под ником Ggizzle_ рассказал небольшую, но довольно милую историю. Его дедушка, видимо, большой фанат головоломки Wario's Woods. Он провёл в игре уже более 25 лет, а в качестве платформы дедушка использует Super Nintendo.
Забавно, но Ggizzle_ уверяет, что за последние 25 лет его дедушка не прикасался к другим играм — только Wario's Woods. Пользователи Reddit стали делиться своими историями, в которых тоже фигурируют бабушки, дедушки и видеоигры.
Как вы думаете, это безумно или мило?
Аудитория поинтересовалась, набил ли дедушка себе скилл за всё время игры. Ggizzle_ отметил, что он может играть в Wario's Woods с закрытыми глазами.
Wario's Woods представляет собой головоломку. Игрокам нужно помочь главному герою сложить падающие сверху бомбы и противников по цвету в один ряд.
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