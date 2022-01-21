Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 объяснили, почему до сих пор не показали геймплей проекта

12 января авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесли проект с 28 апреля на 8 декабря 2022 года. Разработчики сообщили, что им нужно больше времени на полировку проекта — они хотят выпустить максимально вылизанный продукт.

Через несколько дней пошли слухи о том, что у игры большие трудности с разработкой, и именно поэтому мы до сих пор не видели реального геймплея — якобы переход на Unreal Engine 5 дался создателям тяжело, и игру могут отложить ещё раз. Эту информацию GSC Game World опровергла, заявив, что это «кликбейт, не имеющий ничего общего с реальностью».

И вот на днях в Discord-канале игры комьюнити-менеджер студии под ником Super_Prophet рассказал, почему авторы не спешат делиться с игроками подробностями и до сих пор не показали первый геймплей. По его словам, многие элементы S.T.A.L.K.E.R. 2 ещё не протестированы до конца — разработчики просто не хотят испортить первые впечатления игроков из-за какого-либо бага или неотполированности.

Разработка игры — вещь комплексная, где всё завязано на всём. Даже если у тебя какая-то вещь/фича/моделька/локация и т.д. полностью готовы, то минимальный баг или недополированность другой вещи могут испортить впечатления от штук из предыдущего перечисления. Именно поэтому мы не разглашаем подобных технических деталей и подробностей, ибо они не имеют смысла, пока вся игра не будет работать полноценно и комплексно. Такой момент обычно называют «уходом на золото».

Super_Prophet отметил, что у него есть доступ к игре, однако делиться подробностями с сообществом он не может, так как подписал документ о неразглашении. Он ещё раз объявил, что разработчики покажут игру только тогда, когда будут уверены в её качестве.

S.T.A.L.K.E.R. 2 должна выйти 8 декабря 2022 года на ПК и Xbox Series. С первого дня проект также попадёт в сервис Game Pass.

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