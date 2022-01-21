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Как сделали трейлер «Чёрного храма» для World of Warcraft? Рассказывает автор ролика

Как сделали трейлер «Чёрного храма» для World of Warcraft? Рассказывает автор ролика
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Команда World of Warcraft в честь скорого появления «Чёрного храма» в Burning Crusade Classic рассказала о создании сюжетного трейлера рейда. Его выпустили в 2007 году.

Историю создания трейлера «Чёрного храма» раскрыл руководитель команды сюжетных роликов Терран Грегори. Автор начинал с показа путешествий своего героя и гильдии, после чего попал в Blizzard для работы над видео по WoW.

Для показа жреца Акамы в прошлом авторы изменили его одежду и руны. Изначально у них была только оригинальная модель героя. Неосквернённый Карабор создали с помощью нового освещения и деталей, а туман пришлось убрать. В сцене с нападением орков участвовали настоящие люди, которые управляли атакующими и использовали анимации WoW.

Также Грегори рассказал об одном из недостатков трейлера «Чёрного храма»: в сцене на мосту копыта героев перемещаются по воздуху, но не соприкасаются с поверхностью.

Рейды «Чёрный храм» и «Битва за гору Хиджал» станут доступны игрокам Burning Crusade Classic 27 января. Участвовать в них смогут путешественники 70-го уровня, которые выполнят ряд заданий.

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