Большинство разработчиков не заинтересованы в NFT

Организаторы конференции GDC 2022 опросили более 2700 разработчиков игр. Они хотели выяснить заинтересованность в NFT, причастность к харассменту и другие моменты.

Выяснилось, что у 78% опрошенных нет интереса к NFT. Они бы не хотели добавлять в свои игры токены. При этом 7% видят в NFT что-то особенное, поэтому не отказались бы интегрировать их в свои тайтлы.

Результаты опроса

21% респондентов не против NFT, однако только 1% разработчиков уже интегрируют токены. 72% опрошенных не видят в криптовалюте способ совершать покупки в играх, и лишь 6% интересуются этим.

Несколько разработчиков всерьёз видят в NFT будущее видеоигр. Большая часть опрошенных видят в токенах потенциал для мошенничества.

Зачем они нам нужны? Какая польза от внедрения этих систем? Мне кажется, что аудитория ещё не готова к такому.

В опросе затронули разбирательства между Apple и Epic Games. 8% опрошенных выступили на стороне Apple, а 34% отдали свой голос Epic Games. 25% разработчиков не дали конкретного ответа.

Проблема с харассментом, кажется, особенно обострилась. По результатам опроса, 38% респондентов так или иначе были связаны с проблемами с харассментом.

Примечательно, что самой популярной платформой среди разработчиков оказался ПК. За ним следуют PlayStation 5, Nintendo Switch и Xbox Series.

Многие игровые компании уже начали продавать цифровые товары в качестве NFT, в том числе Konami и Ubisoft. Игроки воспринимают токены негативно, считая, что из-за NFT будет ухудшаться качество игр.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!