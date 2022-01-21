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Журналисты предсказали даты всех распродаж Steam в 2022 году

Журналисты предсказали даты всех распродаж Steam в 2022 году
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Издание GameWatcher составило приблизительный график распродаж Steam в 2022 году. Журналисты издания опирались на распродажи прошлых лет, поэтому данные могут быть действительно достоверными.

Примерный график распродаж Steam в 2022 году

  • Лунная распродажа — с 27 января по 3 февраля
  • Распродажа «Золотая неделя» — с 29 апреля по 5 мая
  • Распродажа «Открытый мир» — с 26 по 30 мая
  • Распродажа Pride 2022 — с 9 по 23 июняы
  • Летняя распродажа — с 23 июня по 7 июля
  • Распродажа на Хэллоуин — с 28 октября по 1 ноября
  • Осенняя распродажа — с 24 ноября по 1 декабря
  • Зимняя распродажа — с 22 декабря по 5 января
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В SteamDB появилась дата проведения Лунной распродажи. Она должна стартовать 27 января — точно такая же дата указана в материале GameWatcher.

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