Журналисты предсказали даты всех распродаж Steam в 2022 году

Издание GameWatcher составило приблизительный график распродаж Steam в 2022 году. Журналисты издания опирались на распродажи прошлых лет, поэтому данные могут быть действительно достоверными.

Примерный график распродаж Steam в 2022 году

Лунная распродажа — с 27 января по 3 февраля

Распродажа «Золотая неделя» — с 29 апреля по 5 мая

Распродажа «Открытый мир» — с 26 по 30 мая

Распродажа Pride 2022 — с 9 по 23 июняы

Летняя распродажа — с 23 июня по 7 июля

Распродажа на Хэллоуин — с 28 октября по 1 ноября

Осенняя распродажа — с 24 ноября по 1 декабря

Зимняя распродажа — с 22 декабря по 5 января

В SteamDB появилась дата проведения Лунной распродажи. Она должна стартовать 27 января — точно такая же дата указана в материале GameWatcher.

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