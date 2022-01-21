Создатели League of Legends показали способности Зери и как ими пользоваться
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Разработчики League of Legends представили способности нового чемпиона Зери и объяснили, как ими пользоваться. Стрелок появилась в игре с обновлением 12.2.
Способности Зери
- Ходячая батарейка (пассивная) — поглощает щит соперников, забирает его себе и ускоряется
- Стрельба очередью (Q) — выпускает 7 снарядов, которые попадают по первому врагу. Считается автоатакой, которая масштабируется от силы умений. При максимальном заряде замедляет цель с дополнительным уроном
- Импульсный разряд (W) — замедляет врага и наносит урон электричества. При столкновении заряда со стеной создаётся дальнобойный лазерный луч
- Шальная искра (E) — делает рывок через препятствия и усиливает 3 заряда Стрельбы очередью, которые проходят сквозь врагов. Перезарядка сокращается при автоатаке и использовании спопобностей
- Короткое замыкание (R) — перезагружает себя и выбрасывает энергию. Способность увеличивает урон, скорость атаки и передвижения Зери. Время действия продлевается при атаке врагов, а Стрельба очередью создаёт цепную молнию
27 января в League of Legends начнётся событие «Лунный пир», которое вернёт в игру режим А.Р. У.Р.Ф. В нём у чемпионов сокращена перезарядка способностей, а мана становится бесконечной. Также появятся новые испытания и облики героев.
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