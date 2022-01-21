В сиквеле «Доктора Стрэнджа» могут представить альтернативных Мстителей

Следующий фильм киновселенной Marvel — «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Вокруг фильма ходит много слухов, а недавно на Amazon нашли футболки с логотипом Мстителей, но других.

Издание The Cosmic Circus предположило, что в ленте нам покажут альтернативную версию сильнейших героев Земли. На это намекает обновлённый логотип и главная тема картины с мультивселенными. В комиксах состав Мстителей менялся очень часто. В команде бывали Сорвиголова, Люк Кейдж, Существо из Фантастической четвёрки и даже Росомаха.

Главные роли в картине исполнили Бенедикт Камбербэтч, Элизабет Олсен, Бенедикт Вонг, Сочил Гомес и другие. Режиссёром ленты выступил Сэм Рэйми, который снял трилогию «Человек-паук» с Тоби Магуайром.

Премьера фильма должна состояться 5 мая 2022 года. Недавно были масштабные пересъёмки. По слухам, на это повлиял успех «Человека-паука: Нет пути домой».

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