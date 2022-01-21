Вышел релизный трейлер коллекции Uncharted для PS5
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Sony опубликовала релизный трейлер Uncharted: Legacy of Thieves Collection для PlayStation 5. В ролике можно увидеть фрагменты Uncharted 4 и Uncharted: The Lost Legacy, а также особенности версии для новой консоли Sony.
Что получат ремастеры Uncharted 4 и Uncharted: The Lost Legacy?
- Поддержку особенностей DualSense: адаптивные триггеры, тактильную отдачу, вибрацию
- Поддержку 3D-звука, с помощью которого можно лучше погрузиться в игру
- Почти мгновенные загрузки
- Три графических режима, направленных на качество или производительность
21 января стартовала предзагрузка сборника для тех, кто его предзаказал. Цена Uncharted: Legacy of Thieves Collection составляет 3599 рублей. Для владельцев Uncharted 4 или Uncharted: The Lost Legacy переход на PS5 обойдётся в 700 рублей.
Релиз Uncharted: Legacy of Thieves Collection состоится уже 28 января.
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