Вышел релизный трейлер коллекции Uncharted для PS5

Sony опубликовала релизный трейлер Uncharted: Legacy of Thieves Collection для PlayStation 5. В ролике можно увидеть фрагменты Uncharted 4 и Uncharted: The Lost Legacy, а также особенности версии для новой консоли Sony.

Что получат ремастеры Uncharted 4 и Uncharted: The Lost Legacy?

Поддержку особенностей DualSense: адаптивные триггеры, тактильную отдачу, вибрацию

Поддержку 3D-звука, с помощью которого можно лучше погрузиться в игру

Почти мгновенные загрузки

Три графических режима, направленных на качество или производительность

21 января стартовала предзагрузка сборника для тех, кто его предзаказал. Цена Uncharted: Legacy of Thieves Collection составляет 3599 рублей. Для владельцев Uncharted 4 или Uncharted: The Lost Legacy переход на PS5 обойдётся в 700 рублей.

Релиз Uncharted: Legacy of Thieves Collection состоится уже 28 января.

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