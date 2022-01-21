Ответственный за качество Cyberpunk 2077 и «Ведьмака 3» покинул CD Projekt RED

CD Projekt RED после скандального релиза Cyberpunk 2077 покидают опытные сотрудники. На этот раз об уходе объявил менеджер по контролю качества Лукаш Бабель.

Бабель решил уйти из CD Projekt RED после 11 лет работы ещё в декабре, но объявил об этом только сейчас. На прощание компания подарила ему фигурку по Cyberpunk 2077, которую распечатали на 3D-принтере и раскрасили вручную. Также два польских автора создали мини-комикс с участием Бабеля и Киану Ривза.

В этом месяце из CD Projekt RED также ушёл геймдиректор Cyberpunk 2077 Матеуш Каник после 15 лет работы. Ранее из компании уволились старший геймдизайнер Анджей Завадский и братья Томашкевич, которые руководили созданием «Ведьмака 3».

CD Projekt RED всё ещё планирует начать разработку двух игр по вселенным «Ведьмак» и Cyberpunk в этом году. До апреля разработчики должны выпустить патч 1.5 для Cyberpunk 2077 и версию экшена для PS5 и Xbox Series.

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