Первые минуты в Сибири: начало Serious Sam Siberian Mayhem

Devolver Digital опубликовала первые 10 минут Serious Sam Siberian Mayhem. На протяжении ролика Сэм уничтожает врагов разными видами оружия. Также можно увидеть прокачку навыков.

Siberian Mayhem представляет собой крупное дополнение для Serious Sam 4. В этом расширении Сэм отправится на поиски врага в суровую Сибирь. Ранее разработчики говорили, что приготовили для игроков множество секретов.

Авторы также обещали представить новые виды оружия, среди которых будет автомат Калашникова. Ещё Сэма ждут новые противники, которых раньше он не встречал.

Релиз дополнения состоится уже 25 января. Serious Sam Siberian Mayhem можно купить в Steam за 494 рубля.

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