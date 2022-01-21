В Blizzard обещают важные анонсы игр на следующей неделе

Глава Blizzard Майк Ибарра опубликовал обращение к сотрудникам компании и фанатам. По его словам, разработчики намерены вернуть доверие и уже на следующей неделе сделать несколько интересных анонсов.

Мы знаем, что нам нужно чаще давать контент нашим фанатам и внедрять инновации в наши игры. Мы хотим объявить о нескольких интересных вещах, и я поделюсь ими на следующей неделе.

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Ибарра отметил, что 2021 год был непростым для Blizzard, но сотрудники изучают форумы и прислушиваются к поклонникам. Компания выделяет больше ресурсов и рабочих мест для поддержания благоприятной рабочей атмосферы. Появились новые команды и лидеры в областях культуры, равенства и организации.

Также в Blizzard ввели программу обратной связи, по которой будут оценивать качество работы менеджеров. Вознаграждения сотрудников и руководства теперь зависят от успехов компании в создании безопасной творческой обстановки.

Скандалы вокруг Blizzard с домогательствами и дискриминацией женщин начались летом 2021 года. В августе глава компании Джей Аллен Брэк покинул пост, а на его место пришли Майк Ибарра и Джен Онил. Последняя уволилась в ноябре из-за низкой зарплаты в сравнении со вторым руководителем и неуважительного отношения.

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