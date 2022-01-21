Основатель «кибермафии» Roblox проиграл. Теперь он должен $ 150 000

В конце ноября стало известно, что Roblox судится с блогером Бенджамином Робертом Саймоном. Его обвинили в организации «кибермафии» и намеренном причинении вреда площадке.
Судебные разбирательства закончились не в пользу блогера. Саймон обязан выплатить Roblox $ 150 тыс, хотя изначально с него хотели взыскать $ 1,6 млн.
Кроме того, ему запретили приближаться к офисам разработчиков и клеветать на Roblox, а также самому пользоваться площадкой. Ещё от блогера потребовали удалить уже вышедшие видео, которые относятся к этой ситуации.
Примечательно, что Бенджамин Роберт Саймон не стал комментировать судебный иск. Блогер собирается в скором времени выпустить видео и отреагировать на всю ситуацию.
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