Тестеры Call of Duty: Warzone создают профсоюз

Тестеры Call of Duty: Warzone из студии Raven Software объявили о создании профсоюза. Группа под названием Game Workers Alliance из 34 человек обратилась к Activision Blizzard для признания объединения.

Профсоюз выступает за прозрачность со стороны руководства, отмену вошедших в норму переработок, уважение профессии тестировщика и карьерный рост. Game Workers Alliance ждёт признание от Activision Blizzard и хочет объединиться с американским профессиональным объединением работников связи Communication Workers of America.

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Тестеры Call of Duty: Warzone бунтуют с начала декабря 2021 года из-за сокращения группы коллег. Activision Blizzard решилась на увольнения, чтобы взять в штат около 500 сотрудников.

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