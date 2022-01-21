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Тестеры Call of Duty: Warzone создают профсоюз

Тестеры Call of Duty: Warzone создают профсоюз
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Тестеры Call of Duty: Warzone из студии Raven Software объявили о создании профсоюза. Группа под названием Game Workers Alliance из 34 человек обратилась к Activision Blizzard для признания объединения.

Профсоюз выступает за прозрачность со стороны руководства, отмену вошедших в норму переработок, уважение профессии тестировщика и карьерный рост. Game Workers Alliance ждёт признание от Activision Blizzard и хочет объединиться с американским профессиональным объединением работников связи Communication Workers of America.

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