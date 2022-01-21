Раскрыт настоящий финал трилогии Assassin's Creed с Дезмондом

Серия Assassin's Creed насчитывает более 10 основных игр, а с ответвлениями количество переваливает за 20 проектов. Несмотря на это, изначальный финал трилогии с Дезмондом Майлсом был совершенно другим. Об этом рассказал исследователь теорий заговора и религий в медиакультуре Ларс де Вильдт.
В 2019 году де Вильдт взял интервью у нескольких авторов трилогии Assassin's Creed, среди которых Патриc Дезиле и Алекс Хатчинсон. В своей новой статье про Ubisoft исследователь раскрыл изначальный финал истории Дезмонда.
Третья часть должна была закончится в наши дни. Дезмонд с помощью знаний предков, которые он получил через «Анимус», уничтожил компанию «Абстерго». В 2012 году наступил бы конец света, а главный герой вместе с Люси начали бы новую цивилизацию на другой планете, как Адам и Ева. Спутница протагониста, по словам де Вильдта, даже получила имя в честь афарского австралопитека.
Также исследователь уточнил, что Дезмонд и Люси добрались бы до другой планеты с помощью «грёбаного космического корабля». Слова де Вильдта в какой-то степени подтвердил Алекс Хатчинсон, который сообщил изданию Eurogamer о диалоге со студентом.
Assassin's Creed Valhalla остаётся последней игрой серии. 10 марта Ubisoft выпустит крупное дополнение «Рассвет Рагнарёка».
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