Sony снимет мультфильм с помощью игры Dreams

Компания Sony Pictures Classics займётся созданием мультфильма «Зимнее путешествие» (A Winter’s Journey), сообщает Deadline. Он объединит в себе элементы игрового кино, рисованную мультипликацию и CG, а мир сделают с помощью игры Dreams.

«Зимнее путешествие» станет первым мультфильмом, мир которого создадут с помощью Dream от студии Media Molecule. Песочница для PS4 и PS5 получила премию BAFTA за технические достижения, а фанаты не раз делали в ней сцены из игр и фильмов.

Режиссёром «Зимнего путешествия» стала Алекс Хелфрехт, которая сняла антиутопию «Белый король». Сюжет отправит зрителя в Баварию 1812 года, откуда влюблённый поэт пойдёт в опасное путешествие по горам. Мультфильм станет адаптацией цикла Франца Шуберта «Зимний путь».

В картине сыграют Джон Малкович («На линии огня»), Джейсон Айзекс («Гарри Поттер»), Марцин Чарник («Ведьмак»), Оулавюр Дарри Оулафссон («Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда») и Мартина Гедек («Жизнь других»).

Съёмки «Зимнего путешествия» стартуют в июне в Польше.

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