Зомби-режим Battlefield 2042 удалили всего через день после запуска

Создатели Battlefield 2042 добавили в Portal зомби-режим, который удалили на следующий день после запуска. Причиной стало бесконечное набивание опыта, которым пользовались игроки.

В зомби-режиме 4 игрока должны в течение часа сражаться против орды и выжить. Пользователи сразу же нашли ошибки и стали использовать мод для прокачки оружия. Из-за этого разработчики Battlefield 2042 заменили его на Gun Master 2042.

Ранее создатели Battlefield 2042 ограничили получение опыта в Portal, и появление забагованного зомби-режима разозлило фанатов. Один из разработчиков признал, что мод не прошёл должной проверки, и извинился перед игроками.

Новое крупное обновление для Battlefield 2042 выйдет к концу февраля. В нём изменят таблицу лидеров, которая станет понятнее и полезнее.

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