Первый трейлер «Лунного рыцаря» от Marvel посмотрели более 75 млн раз за 24 часа

Disney представила первый трейлер «Лунного рыцаря», который за 24 часа посмотрели более 75 млн раз, сообщило издание The Hollywood Reporter. Это один из самых высоких показателей по сериалам вселенной Marvel.

Количество просмотров трейлера «Лунного рыцаря» за сутки превышает показатели других сериалов Marvel, среди которых «Локи» (60 млн), «Ванда/Вижн» (52 млн) и «Соколиный глаз» (41,5 млн).

Новость по теме В сиквеле «Доктора Стрэнджа» могут представить альтернативных Мстителей

Лидером остаётся «Сокол и Зимний солдат», трейлер которого за 24 часа посмотрели более 125 млн раз. Сериал получил преимущество благодаря показу во время финальной игры Национальной футбольной лиги США.

Источники The Hollywood Reporter сообщили, что «Лунный рыцарь» стал одним из самых обсуждаемых сериалов Marvel и Disney в социальных сетях. Шоу отметилось 263 тыс. упоминаниями и обошло «Ванду/Вижн» (241 тыс.), «Сокола и Зимнего солдата» (218 тыс.) и «Мандалорца» (221 тыс.).

Премьера «Лунного рыцаря» состоится 30 марта в сервисе Disney+. Главные роли исполнили Оскар Айзек («Дюна») и Итан Хоук («Отрочество»). Шоураннером выступил Джереми Слейтер («Академия Амбрелла»).

Новость по теме «Вечные» стали худшим фильмом Marvel по мнению зрителей

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!