В онлайне Dark Souls 3 применяют эксплойт для кражи данных. Под угрозой и Elden Ring

Пользователи форума Reddit сообщили, что в мультиплеере Dark Souls 3 на ПК нашли новую уязвимость. Она позволяет хакерам использовать удалённое выполнение кода (RCE).
Во время вторжения в Dark Souls 3 враг использует эксплойт, который даёт ему удалённый доступ к чужому ПК. В этот момент хакер может запустить различные коды и украсть данные.
Как сообщают на Reddit, эксплойт не распространён, а его создатель хочет привлечь внимание к уязвимости. Для этого хакер получил доступ к ПК одного из стримеров в сервисе Twitch, когда тот играл в мультиплеер Dark Souls 3.
Антивирус Blue Sentinel и другие решения не справляются с обнаруженной уязвимостью Dark Souls 3. Единственным выходом остаётся игра в оффлайн-режиме. Игроки надеются, что FromSoftware устранит проблему до релиза Elden Ring, в которой может появиться та же проблема.
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