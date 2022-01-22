В онлайне Dark Souls 3 применяют эксплойт для кражи данных. Под угрозой и Elden Ring

Пользователи форума Reddit сообщили, что в мультиплеере Dark Souls 3 на ПК нашли новую уязвимость. Она позволяет хакерам использовать удалённое выполнение кода (RCE).

Во время вторжения в Dark Souls 3 враг использует эксплойт, который даёт ему удалённый доступ к чужому ПК. В этот момент хакер может запустить различные коды и украсть данные.

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Как сообщают на Reddit, эксплойт не распространён, а его создатель хочет привлечь внимание к уязвимости. Для этого хакер получил доступ к ПК одного из стримеров в сервисе Twitch, когда тот играл в мультиплеер Dark Souls 3.

Антивирус Blue Sentinel и другие решения не справляются с обнаруженной уязвимостью Dark Souls 3. Единственным выходом остаётся игра в оффлайн-режиме. Игроки надеются, что FromSoftware устранит проблему до релиза Elden Ring, в которой может появиться та же проблема.

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