Ubisoft прекратила поддержку Watch Dogs: Legion — дополнений больше не будет

Ubisoft опубликовала сообщение к фанатам Watch Dogs: Legion, в котором объявила о прекращении поддержки экшена. Для него больше не выпустят дополнений с новым контентом, а пятый сезон мультиплеера «Полоски»‎ станет последним.

По завершении «Полосок» мультиплеер Watch Dogs: Legion продолжит работать, а игроки смогут открыть заблокированные награды с 3-го по 5-й сезоны. Они будут по очереди возвращаться в онлайн-режим экшена.

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Watch Dogs: Legion вышла в октябре 2020 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. За год с небольшим в экшен добавили онлайн-режим, несколько бесплатных персонажей и заданий. Владельцы сезонного пропуска получили протагонистов предыдущих игр серии с сюжетным дополнением Bloodline и героя из вселенной Assassin's Creed.

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