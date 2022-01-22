Ubisoft прекратила поддержку Watch Dogs: Legion — дополнений больше не будет

Ubisoft опубликовала сообщение к фанатам Watch Dogs: Legion, в котором объявила о прекращении поддержки экшена. Для него больше не выпустят дополнений с новым контентом, а пятый сезон мультиплеера «Полоски» станет последним.
По завершении «Полосок» мультиплеер Watch Dogs: Legion продолжит работать, а игроки смогут открыть заблокированные награды с 3-го по 5-й сезоны. Они будут по очереди возвращаться в онлайн-режим экшена.
Watch Dogs: Legion вышла в октябре 2020 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. За год с небольшим в экшен добавили онлайн-режим, несколько бесплатных персонажей и заданий. Владельцы сезонного пропуска получили протагонистов предыдущих игр серии с сюжетным дополнением Bloodline и героя из вселенной Assassin's Creed.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 22 января 2022
-
19:14
-
18:36
-
17:50
-
16:36
-
15:24
-
14:25
-
13:40
-
13:13
- 21 января 2022
-
22:29
-
21:34
-
20:45
-
20:17
-
19:35
-
19:32
-
18:39
-
18:39
-
18:10
-
17:38
-
17:35
-
17:08
-
16:46
-
16:19
-
16:04
-
15:12
-
14:47
-
14:03
-
13:53
-
13:31
-
12:57
-
12:46
-
12:01
-
11:28
-
10:55
-
10:25
-
09:55