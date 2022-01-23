В Fortnite добавили Вай и вернули Джинкс из League of Legends

В магазин Fortnite добавили облик Вай из League of Legends, а точнее, её образ из сериала «Аркейн». Вместе с ней в королевскую битву вернулась сестра Джинкс, которая изначально появилась в ноябре.
В наборе с Вай продаются предметы, среди которых: украшение на спину «Сувенир из Зауна» в виде игрушки-зайчика, кирка «Молот миротворца» и эмоция «Разминка перед боем». Также в комплекте появится экран загрузки «Лучшие люди Пилтовера».
Фото: Epic Games
«Лучшие люди Пилтовера»
Фото: Epic Games
В магазин Fortnite по случаю прибытия Вай вернулась её сестра Джинкс. В наборе с обликом героини игроки получат несколько предметов:
- украшение «Бомба-обезьянка»;
- кирка «Разбиватель Пыщ-Пыщ»;
- музыка лобби «Поле боя (инструментальный трек)»;
- экраны загрузки «Тотальный погром» и «Бам-бам!»;
- граффити «Метка Джинкс».
Фото: Epic Games
«Тотальный погром»
Фото: Epic Games
«Бам-бам!»
Фото: Epic Games
«Метка Джинкс»
Фото: Epic Games
Fortnite доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. Недавно в королевскую битву вернулась культовая локация «Брошенные башни».
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