В Fortnite добавили Вай и вернули Джинкс из League of Legends

В магазин Fortnite добавили облик Вай из League of Legends, а точнее, её образ из сериала «Аркейн». Вместе с ней в королевскую битву вернулась сестра Джинкс, которая изначально появилась в ноябре.

В наборе с Вай продаются предметы, среди которых: украшение на спину «Сувенир из Зауна» в виде игрушки-зайчика, кирка «Молот миротворца» и эмоция «Разминка перед боем». Также в комплекте появится экран загрузки «Лучшие люди Пилтовера».

Фото: Epic Games

«Лучшие люди Пилтовера» Фото: Epic Games

В магазин Fortnite по случаю прибытия Вай вернулась её сестра Джинкс. В наборе с обликом героини игроки получат несколько предметов:

украшение «Бомба-обезьянка»;

«Бомба-обезьянка»; кирка «Разбиватель Пыщ-Пыщ»;

«Разбиватель Пыщ-Пыщ»; музыка лобби «Поле боя (инструментальный трек)»;

«Поле боя (инструментальный трек)»; экраны загрузки «Тотальный погром» и «Бам-бам!»;

«Тотальный погром» и «Бам-бам!»; граффити «Метка Джинкс».

Фото: Epic Games

«Тотальный погром» Фото: Epic Games

«Бам-бам!» Фото: Epic Games

«Метка Джинкс» Фото: Epic Games

Fortnite доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. Недавно в королевскую битву вернулась культовая локация «Брошенные башни».

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