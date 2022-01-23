Серверы всех Dark Souls на ПК отключили из-за эксплойта перед релизом Elden Ring

В играх серии Dark Souls отключили серверы из-за эксплойта, о котором вчера сообщили фанаты. О неработающем онлайне пишут пользователи Reddit и Steam.
Уязвимость обнаружили в Dark Souls 3. Она позволяет хакерам использовать удалённое выполнение кода (RCE) и красть данные во время подключение к миру другого игрока. На проблему уже отреагировала Bandai Namco, которая передала информацию внутренней команде.
Cпециалисты компании ищут причину уязвимости и способы её устранения, поэтому и отключили серверы. В течение этого времени игры серии Dark Souls будут доступны только в оффлайн-режиме.
Многие игроки переживали, что эксплойт можно будет применить и к Elden Ring, которая выйдет 25 февраля. Скорее всего, Bandai Namco решит проблему, а фанатам будет не о чем беспокоиться.
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