В новом отрывке «Бэтмена» Брюс Уэйн получает послание на похоронах

В Сети опубликовали трёхминутный отрывок «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в главной роли. В нём герой получает загадочное послание на похоронах.

С сцене Брюс Уэйн приходит на похороны, на которых он слышит разговор сотрудников полиции об исчезнувшем человеке. Позже в храм въезжает машина, за рулём которой и находится пропавший. На шее у него закреплено устройство вроде бомбы, а на груди приклеена записка «для Бэтмена».

Премьера «Бэтмена» состоится 3 марта 2022. Кроме Роберта Паттинсона, в фильме сыграли Пол Дано, Зои Кравиц, Колин Фаррелл, Джеффри Райт и Энди Сёркис. Режиссёром выступил Мэтт Ривз.

Ранее стало известно, что новый «Бэтмен» станет самым длинным фильмом о Тёмном рыцаре.

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