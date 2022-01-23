GTA 5 запустили на культовой Game Boy 1989 года

GTA 5 вышла в 2013 году на PS3 и Xbox 360, а скоро обновлённая версия экшена доберётся до современных консолей. Программист Себастьян Стаакс двинулся в обратную сторону и запустил игру на культовой Game Boy 1989 года.

Для этого умелец разработал для Game Boy картридж WiFi, который позволяет транслировать видео и игры с ПК. На портативную приставку изображение попадает в оригинальном разрешении при 20 кадрах в секунду, поэтому сыграть комфортно в GTA 5 вряд ли получится.

Стаакс опубликовал описание технологии и видео с работающей игрой. Помимо GTA 5, программист запустил на Game Boy оригинальный Doom и даже убил несколько демонов.

Обновлённая версия GTA 5 для PS5 и Xbox Series должна была выйти в ноябре 2021 года, но релиз перенесли на март 2022. Вместо этого Rockstar выпустила сборник ремастеров GTA 3, Vice City и San Andreas, скандальный запуск которого недавно прокомментировал владелец компании.

Новость по теме Слух: у Rockstar проблемы с GTA 5 для PS5 и Xbox Series. Релиз могут снова отложить

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!