Для озвучки Dying Light 2 на 10 языков пригласили 999 актёров

Создатели Dying Light 2 перед скорым релизом напомнили о языках, на который перевели зомби-экшен, и рассказали о некоторых деталях озвучки.
Dying Light 2 будет доступна на 17 языках, 10 из которых появятся с полной озвучкой, включая и русской. Создатели отметили, что в записи всех диалогов для разных версий приняло участие 999 актёров.
Фото: Techland
Разработчики также рассказали, что для Dying Light 2 написали 40 тыс. строк диалогов и 350 тыс. слов. В качестве сравнения авторы привели роман Льва Толстого «Анна Каренина».
Dying Light 2 выйдет 4 февраля на ПК, консолях PlayStation и Xbox. Ранее разработчики показали особенности зомби-экшена на PS5, на которой игра получит 3 графических режима.
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