У Steam очередной рекорд онлайна. А God of War удерживает лидерство в чартах

На этих выходных Steam поставил ещё один рекорд онлайна. 23 января в сервисе одновременно находились более 29 млн человек — прошлый лучший результат онлайн-магазин установил всего лишь три недели назад. Судя по всему, дело в новом штамме коронавируса — пользователи предпочитают проводить выходные дома за любимыми играми, а не подвергать себя опасности.

Также онлайн-магазин подвёл итоги недельных продаж. Лидером вновь стала God of War — геймеры по достоинству оценили порт игры на ПК. На втором месте осталась Monster Hunter Rise. Замыкает тройку тактический шутер Ready or Not.

Топ-10 игр и устройств в Steam с 17 по 23 января

God of War Monster Hunter Rise Ready or Not Dying Light 2 Elden Ring Total War: Warhammer III Project Zomboid Valde Index VR Kit Warm Snow Red Dead Redemption 2

