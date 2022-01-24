У Steam очередной рекорд онлайна. А God of War удерживает лидерство в чартах
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На этих выходных Steam поставил ещё один рекорд онлайна. 23 января в сервисе одновременно находились более 29 млн человек — прошлый лучший результат онлайн-магазин установил всего лишь три недели назад. Судя по всему, дело в новом штамме коронавируса — пользователи предпочитают проводить выходные дома за любимыми играми, а не подвергать себя опасности.
Также онлайн-магазин подвёл итоги недельных продаж. Лидером вновь стала God of War — геймеры по достоинству оценили порт игры на ПК. На втором месте осталась Monster Hunter Rise. Замыкает тройку тактический шутер Ready or Not.
Топ-10 игр и устройств в Steam с 17 по 23 января
- God of War
- Monster Hunter Rise
- Ready or Not
- Dying Light 2
- Elden Ring
- Total War: Warhammer III
- Project Zomboid
- Valde Index VR Kit
- Warm Snow
- Red Dead Redemption 2
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