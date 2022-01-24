Джейсон Айзекс, сыгравший Люциуса Малфоя в «Гарри Поттере», вступился за Джоан Роулинг

Летом 2020 года транс-сообщество раскритиковало писательницу Джоан Роулинг — автора книг о вселенной «Гарри Поттера» — за твит, в котором она пошутила над определением «люди, которые менструируют». Её сразу же обвинили в трансфобии и непринятии новых реалий, в которой люди могут менять свою гендерную принадлежность.

Апогеем всей ситуации стал недавний спецэпизод «Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс» — писательницу туда даже не пригласили. В выпуске её всё же упоминают, но только через архивные кадры 2019 года — они были сделаны до её высказываний. О Джоан как будто все резко забыли и лишний раз тему с её «отменой» стараются не поднимать.

И вот на днях Джейсон Айзекс — исполнитель роли Люциуса Малфоя в «Гарри Поттере» — дал небольшое интервью изданию The Telegraph. В нём он объяснил, почему не осуждает писательницу за её слова.

Я играю сложных личностей, меня интересуют сложные люди. Я не хочу быть втянутым в проблемы трансгендеров, говорить о них, потому что это настоящее минное поле. У Джоан на эту тему свои взгляды, у меня свои. Наши с ней взгляды разнятся во многих вещах.



Но люди должны знать, что она пожертвовала огромную часть своего состояния благотворительному фонду Lumos, чтобы сделать этот мир лучше для сотен тысяч тяжелобольных детей. И это чистое добро. Многие из актёров «Гарри Поттера» работали с фондом и видели, какую работу они выполняют.

Айзекс добавил, что позиция Роулинг на тему трансгендеров ни в коем случае не отменяет то добро, которое она сделала для очень многих людей. Актёр отметил, что «никогда не стал бы бить её ножом в спину» — и перед какими-либо выводами он бы сначала обсудил вопрос с ней.

Несмотря на её высказывания, я никогда не стал бы бить её ножом в спину. Прежде чем что-то говорить, я обсудил бы вопрос с ней, но пока у меня не было такой возможности.

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